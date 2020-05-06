Арендаторы лесных участков под Воронежем создают угрозу пожаров

6 Май 2020 2020-05-06T14:20:54+03:00

На вверенной им территории завалы мусора и порубочных остатков

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Прокуратура Левобережного района Воронежа обнаружила массу нарушений при проверке соблюдения противопожарных требований арендаторами лесных участков Новоуманского лесничества. Среди них отсутствие уборки сухой травы, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Арендаторы не побеспокоились о создании минерализованных полос, и приобретении противопожарного инвернтаря.

- По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц ООО «Альтех», ООО «Вигаз», ООО «Энергосетевая компания» дела об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Должностным лицам этих организаций назначили штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому.

Досталось и директору Новоусманского филиала КУ ВО «Лесная охрана» «Новоусманское лесничество». Ему контролирующее ведомство внесло представление в связи с непринятием достаточных мер в сфере охраны лесов от пожаров и плохим контролем за арендаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU