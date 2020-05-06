Арендаторы лесных участков под Воронежем создают угрозу пожаров
Прокуратура Левобережного района Воронежа обнаружила массу нарушений при проверке соблюдения противопожарных требований арендаторами лесных участков Новоуманского лесничества. Среди них отсутствие уборки сухой травы, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Арендаторы не побеспокоились о создании минерализованных полос, и приобретении противопожарного инвернтаря.
- По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц ООО «Альтех», ООО «Вигаз», ООО «Энергосетевая компания» дела об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Должностным лицам этих организаций назначили штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому.
Досталось и директору Новоусманского филиала КУ ВО «Лесная охрана» «Новоусманское лесничество». Ему контролирующее ведомство внесло представление в связи с непринятием достаточных мер в сфере охраны лесов от пожаров и плохим контролем за арендаторами.
ИСТОЧНИК KP.RU