2020-05-06T12:59:18+03:00
Происшествия

Под Воронежем вор проник в магазин, расположенный на втором этаже

Злоумышленника заметили и задержали на месте
Елена ФЕДЯШЕВА
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Росгвардейцы задержали в Новоусманском районе 49-летнего жителя села Хлевное, которого подозревают в попытке кражи денег из магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, ночью подозреваемый возвращался из райцентра, где гостил у знакомых, домой. Однако денег на обратную дорогу у него не оказалось. Тогда мужчина решился на кражу. Заметив на улице Ленина продовольственный магазин, расположенный на втором этаже, злоумышленник по газовой трубе забрался на козырек, отжал пластиковое окно и проник в помещение. В этот момент его заметили сотрудники Росгвардии, патрулирующие ночные улицы.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе полиции. - Подозреваемого задержали на месте и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что хотел совершить кражу денег, чтобы оплатить поездку на такси.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража», предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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