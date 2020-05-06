2020-05-06T12:55:24+03:00
Общество

В Воронежской области сделали точную копию легендарной «Катюши»

В День Победы автомобиль, наводивший ужас на фашистов, проедет по Подгоренскому району
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядит подгоренская "Катюша".Так выглядит подгоренская "Катюша".Фото: предоставлено Центром общественной информации.
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В селе Подгорное трое работников местного автопредприятия решили отметить 9 мая не как обычно, а ударным творческим трудом. Они поставили перед собой цель: сделать точную копию легендарной «Катюши». И как настоящие мужчины, своего добились.

Тем более, что подходящий автомобиль под систему залпового огня уже был – старинную машину 1959 года выпуска передал мастерам житель местного села Куренное. В свободное время заведующий мастерскими Сергей Барабашов, контролер пассажирского транспорта Сергей Бабенко, автомеханик Иван Гончаров привели его в рабочее состояние. Они восстановили шасси, отремонтировали другие агрегаты раритетного грузовика. Размеры и принцип конструкции «Катюши» скопировали с оригинальной реактивной установки БМ-13, установленной в парке Патриотов Воронежа. Элементы рельсовых направляющих были изготовлены на заказ. А вот подъемный механизм смонтировали, все собрали и покрасили уже своими силами. Всего над «Катюшей» трудились три месяца.

Ракеты выглядят очень натрурально. Фото: предоставлено Центром общественной информации.

Ракеты выглядят очень натрурально.Фото: предоставлено Центром общественной информации.

Зато теперь можно гордиться своей работой. В День Победы легендарная «Катюша» проедет по Подгоренскому району. А в перспективе мастера планируют поставить автомобиль на площадке возле подгоренского ПАТП, чтобы все жители райцентра могли полюбоваться на боевую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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