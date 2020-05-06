В Воронеже «Лада» врезалась в «Ауди»: ранены трое

6 Май 2020 2020-05-06T12:23:00+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в 1.15 у дома № 132А по улице Ленинградской случилось ДТП.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Лады-Калины», житель Семилукского района, ехавший по улице Циолковского в направлении Ленинского проспекта, на перекрестке с Ленинградской не уступил дорогу «Ауди Q5». В результате машины столкнулись.

Водитель «Лады» серьезных травм не получил. А вот пассажирам досталось. 29-летний воронежец, ехавший в «Ладе», и 22-летний житель столицы Черноземья, сидевший в «Ауди», попали в больницу. Правда, вскоре в медучреждение пришел и водитель немецкой иномарки, но так как сделал он это самостоятельно, его состояние, скорее всего, угрозы для жизни не представляет.

- Всего 5 мая в Воронежской области зарегистрировали 84 ДТП. Их них 57 случились в Воронеже, 24 - в районах, еще 3 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU