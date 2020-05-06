В Воронеже в День Победы проедут уникальные мобильные сцены

6 Май 2020 2020-05-06T11:35:24+03:00

С них будут доноситься песни, а прохожие смогут увидеть архивные материалы военных лет [фото]

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Через Воронеж 9 мая проедут уникальные мобильные сцены, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На автомобилях «КамАЗ 43114» будут установлены звуковая аппаратура и телеэкраны. С помощью этих технических устройств с платформы грузовика прозвучат песни военных лет, а также покажут архивные видеоматериалы министерства обороны и записи парадов. Жаль только, что из-за пандемии коронавируса увидят это немногие.

Мобильные сцены начнут ездить по центральным улицам Воронежа с 11 утра 9 мая. Вероятно, машины будут заезжать и в другие районы города, но конкретного маршрута не оглашают, чтобы избежать скопления зрителей на улицах города.

Военные, которые организовали эту патриотическую акцию, отмечают, что все ее участники будут строго соблюдать профилактически меры: наденут маски и другие средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU