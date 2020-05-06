Под Воронежем на остановке звезду Победы вандалы изуродовали свастикой
В администрации Новоусманского района сообщили о пакостном ЧП. На остановке СХТ на трассе «Дон» неизвестные подонки изуродовали нарисованную звезду Победы свастикой.
Даже официальное лицо глава района Дмитрий Маслов по поводу этой мерзости не стеснялся в выражениях:
- Это самый настоящий вандализм, высшей степени скотство! Как оказалось, среди нас с вами, к сожалению, есть и такие нелюди, для которых трагические судьбы десятков миллионов наших соотечественников ничего не значат. Администрация уже обратилась в правоохранительные органы. Виновные должны быть найдены и жестко наказаны! Еще совсем недавно за такое просто оторвали бы руки! И правильно бы сделали.
В администрации сообщили, что пока решают, закрасить свастику и исправить рисунок или вообще нанести его заново.
ИСТОЧНИК KP.RU