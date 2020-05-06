2020-05-06T10:16:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорел дом, погиб мужчина

Пожар случился из-за непотушенной сигареты
Юрий КОЗЛОВ
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Дом сгорел дотла.Дом сгорел дотла.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночью 6 мая в селе Тресоруково Лискинского района на улице Красноармейской сгорел дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 1.45. На место ЧП выезжали 14 наших сотрудников на четырех машинах. Возгорание полностью ликвидировали в 2.12. К тому моменту дом 10х8 метров был уже полностью уничтожен огнем. На пепелище обнаружили тело 55-летнего мужчины. Специалисты установили, что пожар начался из-за неосторожного курения, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, также из-за непотушенной сигареты ночью 6 мая загорелась квартира в многоэтажке на улице Туполева. 15 жильцам пришлось выбегать на улицу. В квартире погибли ее 46-летний хозяин и 48-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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