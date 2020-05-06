Подробности ночного пожара в Воронеже: погибли двое

6 Май 2020 2020-05-06T09:50:38+03:00

В сгоревшей квартире на улице Туполева обнаружили трупы ее хозяина и женщины

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Стали известны подробности ночного пожара в Левобережном районе на улице Туполева. Напомним, там горела однокомнатная квартира. О пожаре в МЧС сообщили в 00.50, в 1.13 огонь уже потушили. Однако спасти людей, находившихся в момент возгорания в квартире не удалось.

- Личности погибших установили. Это 46-летний хозяин квартиры и 48-летняя женщина. Соседи и другие жители дома – всего 15 человек – сами выбежали из своих квартир и ждали тушения пожара на улице. Причина возгорания - неосторожность при курении, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU