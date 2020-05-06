В Воронеже отключение воды на пяти улицах отложили

6 Май 2020 2020-05-06T10:38:52+03:00

Все же жители пяти улиц Левобережного района днем 6 мая без воды не останутся. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В «РВК-Воронеж» сообщили, что дома в Левобережном районе на улицах Героев Стратосферы, Раисы Беляевой, Кулибина, Ленинградской, Циолковского все же 6 мая не останутся без воды. Напомним, ранее коммунальщики предупреждали, что краны пересохнут из-за того, что собирались подключать к сети стадион «Буран», который потихоньку приводят в порядок. Предполагалось, что воды не будет с 9.00 до 17.30.

Однако утром 6 мая в «РВК-Воронеж» проинформировали, что работы откладываются. А значит, вода у жителей Левобережного района днем будет. Причины, по которой отложили подключение стадиона, а также новую дату работ пока не сообщают.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU