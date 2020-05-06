В Воронеже из горящего дома эвакуировали 15 человек

6 Май 2020 2020-05-06T08:42:22+03:00

Пожар удалось ликвидировать через 23 минуты после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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6 мая в 00.50 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Левобережном районе. Вспыхнула квартира в доме № 29 по улице Туполева.

- На место ЧП выехали 16 наших сотрудников на пяти пожарных машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В многоэтажном доме горела однокомнатная квартира. Наши специалисты эвакуировали 15 человек. Пожар ликвидировали в 1.13. Пламя поврежило домашние вещи на площади три квадратных метра. По оперативной информации, есть пострадавшие. Причину возгорания еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU