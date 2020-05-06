2020-05-06T08:22:40+03:00
Происшествия

В Воронеже суд освободил владельца топливной компании, обманувшего государство на 64 миллиона

Глава компании «Калина Ойл» вышел на волю условно-досрочно
Юрий КОЗЛОВ
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В Советском районном суде посчитали, что не имеет смысл держать за решеткой крупного бизнесмена, возместившего ущерб.В Советском районном суде посчитали, что не имеет смысл держать за решеткой крупного бизнесмена, возместившего ущерб.Фото: с сайта Советского районного суда.
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В Советском районном суде приняли решение об условно-досрочном освобождении владельца топливной компании «Калина Ойл». Его задержали в августе 2018 года. Следователи обнаружили, что бухгалтерия компании весьма вольно обращалась с отчетностью, из-за чего в период с 2011 по 2014 годы государство лишилось 64 миллионов рублей, которые должно было получить в качестве НДС.

С момента задержания руководитель компании сотрудничал со следствием и быстро добился выхода на свободу до суда. Однако в январе 2019 года оказался там снова, нарушив условия нахождения на воле. В результате за решеткой он просидел до мая 2019 года. Затем опять оказался на свободе, но стоило ему это уже 3 миллионов рублей залога.

В сентябре того же года владельца топливной компании осудили на два года колонии. Но он ожидаемо подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Основания для этого были – на словах «большой босс» раскаялся, а главное – возместил причиненный ущерб. Поэтому срок ему все-таки решили скостить. С условием, чтобы дальше в авантюры, связанные с обманом государства, он больше не пускался. А то и старые грехи ох как припомнят!

ИСТОЧНИК KP.RU

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