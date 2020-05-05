Музей имени Крамского показывает воронежцам «Искусство войны»
В музее имени Крамского стартовал онлайн проект «Искусство Победы». Каждый день до 8 мая в аккаунте музея во ВКонтакте размещают публикации, посвящённые одному из зданий или сооружений Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Живописные и графические произведения из музейного собрания показаны в сравнении с фотографиями военного и современного Воронежа.
Также музей подготовил виртуальную выставку «Разведённые войной краски». Она представит произведения на военную тему из Воронежского, Калужского, Симферопольского, Мурманского, Костромского, Ставропольского, Липецкого музеев, художественного музея Алтайского края и Курской картинной галереи имени Дейнеки.
ИСТОЧНИК KP.RU