Музей имени Крамского показывает воронежцам «Искусство войны»

5 Май 2020 2020-05-05T19:13:03+03:00

Посмотреть живопись и графику можно в соцсетях музея

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В музее имени Крамского стартовал онлайн проект «Искусство Победы». Каждый день до 8 мая в аккаунте музея во ВКонтакте размещают публикации, посвящённые одному из зданий или сооружений Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Живописные и графические произведения из музейного собрания показаны в сравнении с фотографиями военного и современного Воронежа.

Также музей подготовил виртуальную выставку «Разведённые войной краски». Она представит произведения на военную тему из Воронежского, Калужского, Симферопольского, Мурманского, Костромского, Ставропольского, Липецкого музеев, художественного музея Алтайского края и Курской картинной галереи имени Дейнеки.

ИСТОЧНИК KP.RU