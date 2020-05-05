В Воронеже ищут 81-летнюю пенсионерку с бельмом

5 Май 2020 2020-05-05T18:35:30+03:00

Она ушла из дома 4 мая

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Волонтеры отряда Liza Alert просят воронежцев присоединиться к поиску пропавшей женщины.

81-летняя Нина Роговая ушла из дома в поселке Малышево 4 мая.

Приметы женщины: рост 165 см, худощавого телосложения, имеет бельмо на глазу. Бабушка была одета в серую куртку, зеленое платье. На ногах галоши. На голове клетчатый сине-зеленый платок поверх белого.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пожилой женщины, просят позвонить по телефонам 88007005452, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU