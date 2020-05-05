В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада к 9 мая
4 мая экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провели репетицию авиационного парада в Воронеже.
- Летный состав завершил тренировку полёта на сверхмалых интервалах и дистанциях на аэродроме в Воронежской области. В День 75-летия Победы экипажи 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34 поднимутся с военного аэродрома Бутурлиновка в Воронежской области и пролетят над городскими площадями Воронежа, Белгорода и Санкт-Петербурга на высоте до 400 метров и со скоростью около 550 км/ч в едином строю, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU