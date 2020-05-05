2020-05-05T17:41:12+03:00
Общество

В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада к 9 мая

В День Победы над городом пролетят 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34
Ярослав ИВАНОВ
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фото пресс-служба Западного военного округа.фото пресс-служба Западного военного округа.
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4 мая экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провели репетицию авиационного парада в Воронеже.

- Летный состав завершил тренировку полёта на сверхмалых интервалах и дистанциях на аэродроме в Воронежской области. В День 75-летия Победы экипажи 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34 поднимутся с военного аэродрома Бутурлиновка в Воронежской области и пролетят над городскими площадями Воронежа, Белгорода и Санкт-Петербурга на высоте до 400 метров и со скоростью около 550 км/ч в едином строю, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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