Губернатор Воронежской области за 2019 год заработал на миллион больше, чем в предыдущем

5 Май 2020 2020-05-05T17:54:49+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подал декларацию о доходах за прошлый год. Итак, в 2019-м главы региона заработал 5,8 млн руб (это доход по основному месту работы плюс от вкладов в банках и иных кредитных организациях, а также пенсия). Напомним, годом ранее доход составлял 4,7 млн руб.

На праве собственности Александру Гусеву принадлежит 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира на 114,2 кв. м, 1/6 доли земельного участка (694,0 кв. м), квадроцикл, а также 3 прицепа. В пользовании у Александра Гусева находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня 180,0 кв. м, дача 133,6 кв. м и 2 земельных участка по 1500,0 кв. м.

Доход Валентины Гусевой за 2019 год - 1,68 млн руб (в эту сумму входит доход по основному месту работы, а также от вкладов в банках и иных кредитных организациях, доход, полученный от продажи автомобиля). В 2018-м она заработала 802 тыс руб.

Супруга губернатора владеет двумя земельными участками площадью по 1500 кв. м, жилым домом площадью 165,2 кв. м, баней площадью 180 кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м и автомобилем «Лексус LX 570». В пользовании у супруги губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв. м и дача 133,6 кв. м.

Все имущество супругов находится в России.

ИСТОЧНИК KP.RU