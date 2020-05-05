2020-05-05T17:11:32+03:00
Общество

Воронежцы из окон увидят военную технику времен Великой Отечественной

А ветеранам во дворах подарят пайки
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Несмотря на действующий режим самоизоляции, в преддверии Дня Победы воронежцы смогут увидеть на улицах города военную технику. Праздник устроят землякам члены военно-патриотического клуба.

- Мы согласовали поздравление ветеранов в их дворах при строгом соблюдении мер безопасности. Традиционно в преддверии празднования Великой Победы мы дарим памятные и продовольственные подарки. Также по традиции на улицы Воронежа 7, 8 и 9 мая небольшим составом выедет военная техника времен Великой Отечественной войны с участниками клуба в исторической форме, - сообщил руководитель клуба «Плацдарм 36» Дмитрий Галиулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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