2020-05-05T16:03:45+03:00
Звезды

Мастерская воронежских художников «Дай пять» приглашает на день рождения

В программе лекции, кино, видео-арт и концерт
Ярослав ИВАНОВ
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фото предоставлено организаторамифото предоставлено организаторами
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Мастерская «Дай пять» 5 мая отмечает один год. По такому случаю творцы решили пригласить воронежцев на виртуальный день рождения.

- Мы изрядно соскучились по нашим уютным встречам, просмотру интересного кино, ламповым концертам, вернисажам, тату-фестивалям, лекциям и чтениям. Жаль мы не можем устроить оффлайн вечеринку и провести годовщину вместе с вами. Но для наших любимых домашних карантинок мы подготовили не менее домашний онлайн-сейшн в онлайн пространстве - в Инсте и Ютубе. Вас ждет представление в трех частях, - сообщили организаторы.

В 17.00 гостей ждут лекции татуировщиц, в 18.00 в зинотеке «Дай пять» беседа с украинским художником и издателем комиксов Kosko. В 19.00 в киноклубе «Дай пять» - Гай Мэддин «Видеоарт как попытка побега из кино».

В 20.00 мастерская «Дай пять» представит групповую онлайн-выставку «Лежа на кровати» - работы шести художников из Москвы и Воронежа (Анны Ротаенко, Артёма Голощапова, Ульяны Подкорытовой, Наташи Влажной, Надежды Синозерской, Екатерины Квасовой), объединённые медиумом видео-арта.

В 21.00 в музыкальной части видеоарт в реальном времени Coderoom от мультимедийной художницы Олеси. Также выступят R&B-исполнительница Avy, которая создаёт мрачную атмосферную музыку, повествующую о любовной драме, следом - GOSHU.

Закроется день рождения трёхчасовой вечеринкой, которая стартует в 22.00. В лайнапе три арт-директора воронежских заведений. Первым выступит Никита Прекрасный с сетом из отборного джаза, сделанного в СССР. После поддержит советскую тематику Миша Спектр, разбавив джаз электронной музыкой. После полуночи вступит Вова Оранж принеся с собой вайб танцевального R&B и интеллигентного хип-хопа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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