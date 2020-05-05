Улицы Воронежа украсили портреты ветеранов

5 Май 2020 2020-05-05T15:47:58+03:00

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На улицах Воронежа установили билборды с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в рамках всероссийского фотопроекта «75 правил жизни победителей». Они появились по 18 адресам, прежде всего, на тех на улицах, где живут фронтовики.

Автором снимков стал молодой воронежский фотограф Никита Скляревский. В своих творческих работах он старался передать характеры героев, на долю которых выпали испытания войной. Но, по мнению автора, они сохранили жизненную энергию, оптимизм, бодрость, внутреннюю теплоту.

- Всем моим героям далеко за девяносто. И они продолжают жить полной жизнью, в курсе всех событий, до сих пор встречаются с молодежью. Одно это вызывает огромное уважение и восхищение, они продолжают делиться своим бесценным опытом и сегодня, - отметил Никита Скляревский.

Своими историями с воронежцами поделились участники Великой Отечественной войны Сергей Некраш, Николай Борисов, Виталий Маринич. Они имет множество военных и трудовых наград. На их рассказах о войне, о непростом послевоенном времени выросли целые поколения.

Книгу воспоминаний «На войне всякое бывает» почетного гражданина Воронежа Николая Борисова издавали к 70-летнему юбилею Победы. В 2015 году во время Парада Победы на Красной площади ветеран вручил ее президенту России Владимиру Путину.

Жизненное кредо Сергея Некраша: «Живи и здравствуй, Россия!». Он участвовал в обороне родного Воронежа. И даже тяжелое ранение не сломило дух совсем еще юного младшего лейтенанта, продолжившего сражаться за Родину в боях за Днепр, на Белорусском фронте. Сергей Валерьевич награжден орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Варшавы», «За безупречную службу» I, II, III степени, «Ветеран Вооруженных Сил».

Виталий Маринич в этом году отметит 95-летний юбилей. Воронежские кадеты знают на зубок биографию бойца, который приписал себе два года и добровольцем ушел на фронт в 16 лет. «Мой жизненный принцип неизменен - один за всех и все за одного!» - именно он, по признанию Виталия Кузьмича, помог выжить в кровопролитных сражениях.

ИСТОЧНИК KP.RU