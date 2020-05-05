Пьяный воронежец угнал у собутыльника минивэн и разбил его

5 Май 2020 2020-05-05T14:29:13+03:00

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Покатался! В Острогожском районе задержали 31-летнего воронежца, который в ДТП спалил чужой минивэн.

Инцидент произошел в селе Болдыревка в ночь на 2 мая.Воронежец приехал в гости к своему бывшему коллеге, мужчины выпили. Когда 36-летний хозяин уснул, его знакомый вытащил из кармана одежды ключи от припаркованного у дома автомобиля «Додж-Караван» и отправился кататься по улицам села. Но будучи подшофе мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Минивэн загорелся, мужчина смог вылезти из машины и скрылся.

Очевидец сообщил в полицию о горящем автомобиле. Минивэн сгорел. Полицейские пробили по базе данные владельца. Он сообщил приметы знакомого, с которым выпивал ночью. Описание совпало с показаниями очевидцев, видевших мужчину за рулем двигавшегося на большой скорости автомобиля «Додж-Караван».

Оперативники задержали подозреваемого в окрестностях села. Он пытался сбежать на попутке в Воронеж. Свой поступок задержанный объяснил желанием покататься.

За угон ему светит до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU