6 мая жителям 5 воронежских улиц отключат воду

5 Май 2020 2020-05-05T14:13:52+03:00

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Воронежский Водоканал предупредил о плановом отключении воды на пяти улицах Левого берега - Героев Стратосферы, Циолковского, Ленинградской, Раисы Беляевой, Кулибина. Работы будут проводить 6 мая с 9.00 до 17.30. Под отключение попадут четыре соцобъекта.

- Будем подключать в сеть трубопровод, который обеспечит водоснабжение стадиона "Буран". Для этого необходимо ограничить подачу воды в дома №№ 6-24, 9-15 по улице Героев Стратосферы, №№ 2-6; 1-7 по улице Раисы Беляевой, №№15-27; 18-22, по улице Циолковского, №№ 55-59,124-140 по улице Ленинградской, №№16-22, по улице Кулибина, а также родильного дома №2, зоопарка, больницы №16 и дома ребёнка на улице Ленинградской, - сообщили в РВК-Воронеж.

Запаситесь водой заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU