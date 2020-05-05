За сутки мошенники обманули 11 воронежцев на 700 тысяч рублей

5 Май 2020 2020-05-05T13:04:39+03:00

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Из-за периода самоизоляции, связанной с коронавирусом, увеличилось количество безналичных платежей через банковские карты. Выросло и количество преступлений, связанных с хищениями денег с "пластика". За 4 мая аферисты обманули 11 жителей Воронежской области, в большинстве случаев дистанционно. В общей сложности потерпевшие потеряли более 700 тысяч рублей.

38-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа перевела мошенникам 70 000 рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Даме позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и предложил защитить счет от несанкционированного списания денег, а для этого попросил ее совершить несколько операций через мобильное приложение.

Будьте внимательны. А еще лучше - положите трубку, когда вам звонят "из банка" с сообщением о блокировке карты. Свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU