2020-05-05T13:04:39+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули 11 воронежцев на 700 тысяч рублей

Все аферы провернули дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Из-за периода самоизоляции, связанной с коронавирусом, увеличилось количество безналичных платежей через банковские карты. Выросло и количество преступлений, связанных с хищениями денег с "пластика". За 4 мая аферисты обманули 11 жителей Воронежской области, в большинстве случаев дистанционно. В общей сложности потерпевшие потеряли более 700 тысяч рублей.

38-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа перевела мошенникам 70 000 рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Даме позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и предложил защитить счет от несанкционированного списания денег, а для этого попросил ее совершить несколько операций через мобильное приложение.

Будьте внимательны. А еще лучше - положите трубку, когда вам звонят "из банка" с сообщением о блокировке карты. Свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки мошенники обманули 11 воронежцев на 700 тысяч рублей
Жительница Воронежской области из мести подожгла дом соседки
В Воронеже 12-я жертва коронавируса: умер 70-летний мужчина
Воронежская филармония запустила он-лайн марафон к 9 мая
Под Воронежем пенсионер на велосипеде въехал на встречке под УАЗ
В Воронеже коронавирусом заразились еще 31 человек
Театр кукол покажет воронежцам запись спектакля «Детский дневник войны»
«Работодатели помнят уроки предыдущих кризисов»: как коронавирус сказался на рынке труда Воронежской области
В Воронежской области еще 39 человек изолировали с подозрением на коронавирус на 4 мая
В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом
Воронежцев во время самоизоляции приглашают на виртуальную экскурсию по зоопарку
В Воронежской области еще 8 человек выздоровели от коронавируса на 4 мая
Воронежцам из-за коронавируса не выдают кредитные карты с высокими лимитами
День труда пьяный тракторист в Воронежской области отметил, угнав сельхозтехнику у своего работодателя
В Воронежской области родственники разыскивают 18-летнюю девушку
В Воронеже спасатели не дали девушке выброситься из окна многоэтажки
Борющимся с коронавирусом воронежским медикам до 7 мая выплатят дополнительно более 115 млн рублей
В Воронеже женщина осталась без сбережений после «продажи» дачи мошеннику
В Минобороны сообщили, когда завершится строительство новой инфекционной больницы в Воронеже
В Воронежской области несколько дней разыскивают 17-летнего подростка
Под Воронежем 19-летний парень погиб в ДТП с фурой
В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 34 человек на 4 мая
В Воронеже котенку с улицы Лизюкова вновь оторвали антивандальный ус
Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы
Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже
В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса