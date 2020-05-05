Жительница Воронежской области из мести подожгла дом соседки

5 Май 2020 2020-05-05T12:03:30+03:00

27-летняя женщина повздорила с 74-летней соседкой и придумала радикальное решение конфликта

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27-летней жительнице Новохоперского района грозит до пяти лет заключения за поджог.

Оперативники выяснили, что молодая рецидивистка (женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений) повздорила с 74-летней соседкой в поселке Елань-Коленовский. И решила отомстить пенсионерке. В четыре часа утра она зашла во двор к знакомой и принесенными с собой спичками подожгла дом.

Опрос очевидцев и потерпевшей навел полицейских на подозреваемую. В отделе полиции женщина призналась.

За умышленное уничтожение имущества ей грозит срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU