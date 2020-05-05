2020-05-05T11:31:52+03:00
Звезды

Воронежская филармония запустила он-лайн марафон к 9 мая

Большинство мероприятий посвящены военному времени
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Во время самоизоляции, связанной с коронавирусом, артисты воронежской филармонии продолжают онлайн акцию «Музы не молчали». В праздничный марафон онлайн-трансляций вошли музыкальные и чтецкие номера, концертные программы, тематические спектакли. Видео будут доступны с 11.00 в группе Воронежской филармонии ВКонтакте.

5 мая Воронежский академический симфонический оркестр, солист Гамбургской оперы Владимир Байков, мужской хор филармонии, хор театра оперы и балета исполнят Симфонию №13 «Бабий яр» Шостаковича, начало в 11.00.

6 мая посмотрите запись песни «Растет в Волгограде березка» в исполнении ансамбля «Воронежские девчата» в Кремлевском дворце. Трансляция появится в 11.00.

7 мая филармония отметит День рождения Петра Ильича Чайковского. В 11.00 прозвучат «Забыть так скоро» на стихи Апухтина и музыку Чайковского в исполнении артистов музыкально-литературного лектория Елены Старковой (сопрано) и Михаила Князева (фортепиано). В 11.30 Pezzo capriccioso, Вариации на тему рококо Чайковского смотрите в исполнении Воронежского симфонического оркестра и солиста Александра Рамма. В 12.00 Бронислав Табачников в рубрике «История в лицах» к 95-летию Воронежского академического симфонического оркестра расскажет, как коллектив работал в годы Великой Отечественной войны.

8 мая в 11.00 смотрите спектакль «Их детство - годы грозовые» (детям войны посвящается). Участвуют артисты музыкально-литературного лектория Елена Бородина, Софья Ермолова, Игорь Ходяков, Иван Чернышов, Ирина Бухонская, Михаил Князев.

9 мая в 11.00 артистка музыкально-литературного лектория Яна Сафронова прочитает «Варварство» Мусы Джалиля. В 12.00 покажут запись концерта «Песни войны и Победы» у театра оперы и балета с участием Воронежского академического симфонического оркестра и ансамбля «Воронежские девчата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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