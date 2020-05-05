Под Воронежем пенсионер на велосипеде въехал на встречке под УАЗ

5 Май 2020 2020-05-05T10:21:48+03:00

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За 4 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 50 ДТП, половина из которых произошла в областном центре, один человек получил травмы.

Около 14.50 в Рамонском районе сбили велосипедиста. 62-летний мужчина на двухколесном "железном коне" выехал на встречку на 2-м километре автодороги «Рамонь-Сенное-Нелжа» и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот», которым управлял 18-летний молодой человек. Велосипедист угодил в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU