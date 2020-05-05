Театр кукол покажет воронежцам запись спектакля «Детский дневник войны»

5 Май 2020 2020-05-05T09:07:40+03:00

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Театр кукол имени Вольховского специально к 9 мая покажет воронежцам спектакль «Детский дневник войны». Постановку создали к 75-летию Победы по изданному в 2015-м документальному сборнику «Детская книга войны - Дневники 1941-1945» под редакцией Даниила Гранина. На Малышкиной сцене ожили страшные истории, записанные ребятами в блокадном Ленинграде. У этих детей резко не стало детства. На их хрупкие плечики свалились ужасы, которые не под силу пережить и взрослым. Рассуждения не по годам об отдыхе от голода, муки совести за то, что не можешь поделиться хлебом с маленькой сестренкой...

Истории блокадных детей в театре решили дополнить рассказами переживших оккупацию воронежцев.

- Когда мы стали работать над спектаклем, поняли, что Воронеж, задержавший фашистов на 212 дней, не позволивший врагам пройти к богатому югу, стоявший насмерть, тоже достоин части постановки, – поделилась арт-директор театра Светлана Дремачева. -Нынешние воронежские дети должны знать, что пережили их сверстники, эти дома, эти улицы. Нам помогли краеведы, много литературы на эту тему нет, детских записей не сохранилось. Помог краеведческий музей. Также мы воспользовались материалами, собранными журналистом Эдуардом Ефремовым. В спектакле использованы подлинные воспоминания воронежцев Ольги Петровой, Бориса Шульгина, Тамары Харченко.

Посмотреть онлайн трансляцию спектакля «Детский дневник войны» можно на канале YouTube и в группе соцсетей театра до 9 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU