«Работодатели помнят уроки предыдущих кризисов»: как коронавирус сказался на рынке труда Воронежской области

4 Май 2020 2020-05-04T21:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Резкого падения предложений о работе с приходом в нашу жизнь коронавируса и самоизоляции в Воронежской области не произошло. Однако число открываемых вакансий снизилось. Сейчас основная цель работодателей - сохранить команду, а не расширить штат. О том, как нынешняя ситуация продолжает влиять на рынок труда в нашем регионе «КП-Воронеж» рассказали в компании HeadHunter.

- Работодатели помнят уроки предыдущих кризисов – так, в 2008 году компании в короткий срок сократили до 60% персонала, но после стабилизации экономической ситуации подбирать эффективные команды оказалось сложно. В 2014 году большинство компаний действовали уже по-другому – переводили на сокращенный рабочий день или неделю, в крайнем случае – отправляли в отпуск без содержания. Сегодня работодатели также не спешат принимать меры по оптимизации – каждая компания разрабатывает свой сценарий в зависимости от того, какими ресурсами она располагает, - сообщает Алена Манохина, руководитель PR-службы макрорегиона Юг.

В то же время соискатели в Воронежской области стали осторожнее – количество резюме с середины марта не растет. Рекрутеры объясняют это так: кто раньше оставлял резюме в надежде найти для себя место получше, приостановили поиск на время кризиса и держатся за текущее место.

- Тем же, кто находится сейчас в поиске работы, стало сложнее, так как за счет уменьшения количества новых вакансий увеличилась конкуренция среди соискателей. По нашим данным на 23 апреля, в Воронежской области в среднем на одно предложение о работе приходится шесть-семь резюме, при этом умеренным считается показатель четыре-пять резюме на одну вакансию. Соискатели по всей России отмечают, что работу стало искать сложнее, особенно в тех сферах, которые пострадали сильнее других – туризм, индустрия красоты и фитнеса, сфера организации мероприятий, – отметила представитель пресс-службы HeadHunter Черноземье Екатерина Каркоцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU