В Воронежской области еще 39 человек изолировали с подозрением на коронавирус на 4 мая

4 Май 2020 2020-05-04T19:02:49+03:00

В то же время под наблюдением медиков на дому 3 053 человека

Изменить размер текста: A A

В больницах Воронежской области изолирован уже 741 пациент с подозрением на новый коронавирус. То есть за сутки прибавилось 39 человек, у которых может быть Covid-19. Такие данные 4 мая к 18.15 приводит региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Подтвержден диагноз в 636 случаях. 4 мая официально положительные результаты анализов на вирус пришли еще по 34 людям.

В то же время под наблюдением медиков на дому 3 053 человека - ранее было 3 046.

Умерли - 11. Так, 4 мая скончался 60-летний гражданин Азербайджана. После поездки в Москву у мужчины подтвердился Covid-19. Он находился на ИВЛ с двусторонней пневмонией.

Выздоровели -138. За сутки выписали еще восьмерых.

ИСТОЧНИК KP.RU