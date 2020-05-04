2020-05-04T18:50:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом

Количество смертей с диагнозом Covid-19 достигло 11 в нашем регионе
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области скончался 60-летний гражданин Азербайджана. После поездки в Москву у мужчины подтвердился Covid-19. Он находился на ИВЛ с двусторонней пневмонией. То есть количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 11 в нашем регионе.

В то же время число выздоровевших от нового коронавируса в Воронежской области выросло до 138 человек. За сутки выписали еще восьмерых.

Также отметим, что работы по строительству новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже завершены на 8%. Возведение медучреждения ведется круглосуточно и не отстает от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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