2020-05-04T16:39:51+03:00
Общество

Воронежцам из-за коронавируса не выдают кредитные карты с высокими лимитами

Финансисты, чтобы не рисковать, снижают максимально доступные суммы на «пластике» в период самоизоляции
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
А вы чаще пользуетесь кредитной картой в период самоизоляции?А вы чаще пользуетесь кредитной картой в период самоизоляции?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Воронежской области снизился до 51,4 тысячи рублей. То есть это максимально доступная сумма по карточке, которую человек может потратить.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сравнивали данные за первую декаду апреля 2020 года с апрелем 2019-го. Оказалось, что год назад банки с удовольствием предлагали больший лимит по «пластику». Среднее число - 59 662 рубля. То есть за год он упал на 13,7%. Хотя, может быть, что именно люди ограничивают себя сами и не берут карты с большими лимитами?

- С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Поэтому в начале апреля, на фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире, банки стали ужесточать свои кредитные политики. В том числе, прибегнув к снижению лимитов по кредитным картам. При этом стоит отметить, что в последнее время банки и так подходили к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам из-за коронавируса не выдают кредитные карты с высокими лимитами
День труда пьяный тракторист в Воронежской области отметил, угнав сельхозтехнику у своего работодателя
В Воронежской области родственники разыскивают 18-летнюю девушку
В Воронеже спасатели не дали девушке выброситься из окна многоэтажки
Борющимся с коронавирусом воронежским медикам до 7 мая выплатят дополнительно более 115 млн рублей
В Воронеже женщина осталась без сбережений после «продажи» дачи мошеннику
В Минобороны сообщили, когда завершится строительство новой инфекционной больницы в Воронеже
В Воронежской области несколько дней разыскивают 17-летнего подростка
Под Воронежем 19-летний парень погиб в ДТП с фурой
В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 34 человек на 4 мая
В Воронеже котенку с улицы Лизюкова вновь оторвали антивандальный ус
Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы
Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже
В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса