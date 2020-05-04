Воронежцам из-за коронавируса не выдают кредитные карты с высокими лимитами

4 Май 2020 2020-05-04T16:39:51+03:00

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Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Воронежской области снизился до 51,4 тысячи рублей. То есть это максимально доступная сумма по карточке, которую человек может потратить.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сравнивали данные за первую декаду апреля 2020 года с апрелем 2019-го. Оказалось, что год назад банки с удовольствием предлагали больший лимит по «пластику». Среднее число - 59 662 рубля. То есть за год он упал на 13,7%. Хотя, может быть, что именно люди ограничивают себя сами и не берут карты с большими лимитами?

- С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Поэтому в начале апреля, на фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире, банки стали ужесточать свои кредитные политики. В том числе, прибегнув к снижению лимитов по кредитным картам. При этом стоит отметить, что в последнее время банки и так подходили к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU