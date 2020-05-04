День труда пьяный тракторист в Воронежской области отметил, угнав сельхозтехнику у своего работодателя

4 Май 2020 2020-05-04T15:57:06+03:00

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Поздним вечером 1 мая 33-летний житель села Чесменка Бобровского района выпил, расхрабрился и угнал трактор у своего работодателя. На «МТЗ-2112» мужчина отправился в Аннинский район.

Водителя на необычном транспортном средстве заметили инспекторы ГИБДД и остановили для проверки документов. Выяснилось, что трактор принадлежит главе крестьянско-фермерского хозяйства. Тот, конечно, не давал разрешения пьяному водителю кататься на нем по всему району.

Впрочем, мужчину и до этого после выпивки тянуло порулить чем-нибудь. Его даже привлекали к административному наказанию за это. Теперь же было возбуждено уголовное дело. Трактористу грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU