В Воронежской области родственники разыскивают 18-летнюю девушку

4 Май 2020 2020-05-04T14:33:26+03:00

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей Анне Байраковой, позвоните по номеру горячей линии отряда: 8-800-700-54-52

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С 10 апреля ни друзья, ни родственники не знают о судьбе 18-летней Анны Байраковой. Она жила в селе Варваровка Богучарского района, училась в Павловске. Однако более трех недель назад девушка пропала и перестала отвечать на звонки. Сейчас ее разыскивают в том числе воронежские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост девушки - 180 сантиметров. У нее среднее телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения она могла быть одета в серую крутку ниже пояса, синие джинсы и серые туфли на низком каблуке.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей Анне Байраковой, позвоните по номеру горячей линии отряда: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России. Также можно набрать 112.

ИСТОЧНИК KP.RU