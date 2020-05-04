2020-05-04T14:23:47+03:00
Происшествия

В Воронеже спасатели не дали девушке выброситься из окна многоэтажки

Горожанку теперь должны обследовать врачи
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летней жительнице Воронежа не дали выпасть из окна многоэтажки на улице Тимирязева. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел 2 мая. Примерно в 21.10 очевидцы и родственники девушки позвонили в экстренные службы и сообщили, что горожанка пытается выброситься из окна.

В полиции не комментируют, что могло побудить девушку к таком поступку, однако будет проведена соответствующая проверка. Саму жительницу Воронежа передали на обследование врачам.

Отметим, что для воронежцев открыли бесплатную линию психологической поддержки. По телефону 8-800-700-88-05 они могут получить бесплатную консультацию психологов фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Туда призывают звонить всех, кто чувствует тревогу и растерянность из-за эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам из-за коронавируса не выдают кредитные карты с высокими лимитами
День труда пьяный тракторист в Воронежской области отметил, угнав сельхозтехнику у своего работодателя
В Воронежской области родственники разыскивают 18-летнюю девушку
В Воронеже спасатели не дали девушке выброситься из окна многоэтажки
Борющимся с коронавирусом воронежским медикам до 7 мая выплатят дополнительно более 115 млн рублей
В Воронеже женщина осталась без сбережений после «продажи» дачи мошеннику
В Минобороны сообщили, когда завершится строительство новой инфекционной больницы в Воронеже
В Воронежской области несколько дней разыскивают 17-летнего подростка
Под Воронежем 19-летний парень погиб в ДТП с фурой
В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 34 человек на 4 мая
В Воронеже котенку с улицы Лизюкова вновь оторвали антивандальный ус
Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы
Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже
В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса