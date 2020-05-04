В Воронеже спасатели не дали девушке выброситься из окна многоэтажки

4 Май 2020 2020-05-04T14:23:47+03:00

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30-летней жительнице Воронежа не дали выпасть из окна многоэтажки на улице Тимирязева. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел 2 мая. Примерно в 21.10 очевидцы и родственники девушки позвонили в экстренные службы и сообщили, что горожанка пытается выброситься из окна.

В полиции не комментируют, что могло побудить девушку к таком поступку, однако будет проведена соответствующая проверка. Саму жительницу Воронежа передали на обследование врачам.

Отметим, что для воронежцев открыли бесплатную линию психологической поддержки. По телефону 8-800-700-88-05 они могут получить бесплатную консультацию психологов фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Туда призывают звонить всех, кто чувствует тревогу и растерянность из-за эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU