2020-05-04T13:19:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Борющимся с коронавирусом воронежским медикам до 7 мая выплатят дополнительно более 115 млн рублей

Ожидается, что дополнительные средства будут выделятся и далее
Олег ИВАНОВ
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Дополнительные выплаты воронежским медикам, борющимся с Covid-19, за март и апрель этого года выплачены практически в полном объеме. Об этом сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Ожидается, что финальные перечисления за этот период завершатся 7 мая. Всего медикам, борющимся с коронавирусом, за указанное время перечислили более 115 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

До этого мы рассказывали, как рассчитывает размер дополнительны выплат и кто конкретно их должен получить. Так, медикам, работающими с пациентами, зараженными Covid-19, обязаны выплатить от 30% до 100% от их среднемесячного дохода.

К слову, воронежские педагоги, задействованные в дистанционном процессе обучения, получат единовременные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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