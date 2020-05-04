В Воронеже женщина осталась без сбережений после «продажи» дачи мошеннику

4 Май 2020 2020-05-04T13:03:12+03:00

В итоге хозяйка потеряла все деньги, что были у нее на карте

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57-летняя жительница Воронежа разместила в интернете объявление о продаже дачного дома. Покупатель нашелся быстро. Мужчина по телефону признался, что живет в другом городе, но жилье на фотографиях ему так понравилось, что он готов внести задаток.

Правда, покупатель хотел избежать комиссии за перевод денег. И, о чудо, он знал, как это сделать. Мужчина сказал, что хозяйке дома необходимо только сообщить ему код, пришедший в смс-сообщении.

Женщина, не осознавая своих действий, помогла мошеннику перевела на его счет 22 тысячи рублей. Теперь «покупателя» ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Чтобы не стать жертвой мошенничества полицейские рекомендуют следовать простым правилам:

- Не используйте в сети номера своих мобильных телефонов, к которым привязаны банковские карты и номера мобильных телефонов, которые используются для работы в «Мобильном банке». Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам паспортные данные, cvv-кoд карты (на обороте), а также пароли, приходящие в смс-сообщениях и другую конфиденциальную информацию. Эти сведения должны знать только вы, - напоминают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU