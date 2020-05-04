2020-05-04T11:09:31+03:00
Общество

В Воронежской области несколько дней разыскивают 17-летнего подростка

Парень ушел из дома 1 мая, и с тех пор его никто не видел
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, быть может, вы видели этого парня?Посмотрите, быть может, вы видели этого парня?
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Волонтеры воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти подростка. 17-летний Евгений Федотов живет в поселке Орловка, Хохольского района. 1 мая он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост молодого человека - 180 сантиметров. У него среднее телосложение, каштановые волосы, серо-зелено-карие глаза.

В день исчезновения Евгений Федотов был одет в темную футболку, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами и черные сланцы.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем парне, позвоните по номеру горячей линии отряда: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России. Также можно позвонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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