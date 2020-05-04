Под Воронежем 19-летний парень погиб в ДТП с фурой

4 Май 2020 2020-05-04T10:24:11+03:00

Еще двух человек госпитализировали

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3 мая примерно в 16.25 в Рамонском районе столкнулись автомобиль «ВАЗ-21074» и грузовик «МАН». ДТП случилось на 479 км трассы М-4 «Дон».

За рулем отечественной легковушки был 18-летний воронежец, фурой управлял 37-летний местный житель.

- В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-21074, 19-летний местный житель, от полученных травм скончался, а водитель отечественной машины и его пассажир, 21-летний воронежец, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 59 ДТП, из них в областном центре – 31, на федеральных дорогах – 6, в районах области – 22. В 3 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU