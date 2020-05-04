В Воронеже котенку с улицы Лизюкова вновь оторвали антивандальный ус

4 Май 2020 2020-05-04T09:04:01+03:00

От хулиганов не помогают даже установленный у памятника камеры

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На днях мы рассказывали, что в Воронеже местные жители позаботились о здоровье котенка с улицы Лизюкова. Да-да, речь идет о памятнике. Однако персонажу и его спутнице-вороне горожане надели медицинский маски, которые должны защитить их от коронавируса.

Однако накануне читатели «Комсомольской правды в Воронеже» сообщили, что с мордочки кота Василия исчезла не только защитная маска, но и один из антивандальных усов. Их персонажу выдергивают частенько даже после того, как их стали делать из стальных тросов. Не помогают даже установленные рядом камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в поселке Отрадное Воронежской области появился свой памятник котенку с улицы Лизюкова. Василий стоит на небольшом постаменте и приветливо машет лапкой. Можно сказать, что получилась достаточно удачная копию любимого многими героя.

До этого яркое граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» от студии «Wizart Animation» появилось на бетонном заборе в сквере Никитинский на одноименной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU