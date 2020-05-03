В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T18:53:49+03:00

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В воскресенье, 3 мая, количество жертв коронавируса в Воронежской области достигло 10. От осложнения болезни скончался 70-летний мужчина. У пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным правительства области у пациента были сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

Напомним, по данным на утро 3 мая в регионе заегистрированы 602 случая болезни. В этот день зарегистрировали 37 новых заболевших.

Как отметили в правительстве области, у пациента были сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

По данным на 3 мая, в больницах остаются 702 человека с подозрением на болезнь. Еще 3046 – в больницах. Количество выздоровевших достигло 130 человек. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU