2020-05-03T18:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса

От осложнения болезни умер 70-летний мужчина
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии ПыхаловойФото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 3 мая, количество жертв коронавируса в Воронежской области достигло 10. От осложнения болезни скончался 70-летний мужчина. У пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным правительства области у пациента были сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

Напомним, по данным на утро 3 мая в регионе заегистрированы 602 случая болезни. В этот день зарегистрировали 37 новых заболевших.

Как отметили в правительстве области, у пациента были сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

По данным на 3 мая, в больницах остаются 702 человека с подозрением на болезнь. Еще 3046 – в больницах. Количество выздоровевших достигло 130 человек. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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