Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы

3 Май 2020 2020-05-03T20:07:54+03:00

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Начало новой недели в Воронеже и области ознаменуется дождями. Осадки придут на всю рабочую неделю. Во вторник и среду могут даже прогреметь грозы.

Зато температура всю неделю будет радовать теплом. В понедельник, 4 мая, ожидается 24 градуса тепла. Во вторник станет на три градуса прохладнее. А 5,6 и 7 мая обещают около 20 градусов с плюсом. В пятницу, после серии гроз, температура может опуститься до 16 градусов. Ночи тоже обещают быть теплыми: с понедельника до пятницы будет 10-12 выше нуля.

В выходные воронежцам синоптики сулят сухую погоду с дневной температурой 18-19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU