Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы
Начало новой недели в Воронеже и области ознаменуется дождями. Осадки придут на всю рабочую неделю. Во вторник и среду могут даже прогреметь грозы.
Зато температура всю неделю будет радовать теплом. В понедельник, 4 мая, ожидается 24 градуса тепла. Во вторник станет на три градуса прохладнее. А 5,6 и 7 мая обещают около 20 градусов с плюсом. В пятницу, после серии гроз, температура может опуститься до 16 градусов. Ночи тоже обещают быть теплыми: с понедельника до пятницы будет 10-12 выше нуля.
В выходные воронежцам синоптики сулят сухую погоду с дневной температурой 18-19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU