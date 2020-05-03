2020-05-03T16:16:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Во всех районах Воронежа дезинфицируют остановки, подземные переходы, скамейки и кнопки светофоров

Обработки от коронавируса проводят ежедневно
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Вслед за центром Воронежа дезинфекцию остановочных павильонов от коронавируса начали проводить по всему городу. Кроме остановок теперь обрабатывают надземные и подземные переходы, скамейки на бульварах и в скверах, поручни, кнопки светофоров с ручным регулированием, урны, малые архитектурные формы.

Работы проводят ежедневно силами районных комбинатов благоустройства. Как рассказали в пресс-службе мэрии, расход дезсредства на один район составляет около 10 кубометров в день. Работа эта продолжается и в майские праздники, преимущественно по утрам, до выхода на улицы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех районах Воронежа дезинфицируют остановки, подземные переходы, скамейки и кнопки светофоров
Жительница Воронежской области похитила из ломбарда заложенные серьги и цепочку
Под Воронежем менеджера будут судить за копирование баз персональных данных клиентов
В Воронежской области представители МСП смогут использовать имущество региона в качестве залога по своим обязательствам
Воронежец погиб под колесами ВАЗа
Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж
В Воронежской области на 3 мая зарегистрировали еще 37 заболевших коронавирусом
В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста
В Воронежском заповеднике отметили ранний прилет и гнездование птиц
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без воды весь день сидели жители двух микрорайонов
Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика
Под Воронежем мотоцикл врезался в фуру: двое погибших
В Воронеже от коронавируса вылечились еще два человека
Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»
Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду
В Воронеже из окна больницы выпал заболевший коронавирусом врач
В Воронеже завершается реконструкция площади Победы
В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы
В Воронежской области утверждена региональная правовая база для проведения Переписи-2020