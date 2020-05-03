Во всех районах Воронежа дезинфицируют остановки, подземные переходы, скамейки и кнопки светофоров

3 Май 2020 2020-05-03T16:16:46+03:00

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Вслед за центром Воронежа дезинфекцию остановочных павильонов от коронавируса начали проводить по всему городу. Кроме остановок теперь обрабатывают надземные и подземные переходы, скамейки на бульварах и в скверах, поручни, кнопки светофоров с ручным регулированием, урны, малые архитектурные формы.

Работы проводят ежедневно силами районных комбинатов благоустройства. Как рассказали в пресс-службе мэрии, расход дезсредства на один район составляет около 10 кубометров в день. Работа эта продолжается и в майские праздники, преимущественно по утрам, до выхода на улицы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU