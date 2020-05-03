2020-05-03T17:45:53+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа проиграла больше миллиона на виртуальной бирже

Полиция ищет мошенников
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники успешно наживаются на воронежцах, пытающихся найти в интернете источники дополнительного заработка. Вот и 41-летняя жительница Воронежа нашла во всемирной паутине сайт, который обещал заработок от торговли на валютной бирже. Женщина вложила на счет сначала небольшую сумму, но потом, надеясь увеличить прибыль, внесла в общей сложности 1,28 миллиона рублей.

- До конца апреля женщина продолжала виртуальную торговлю, проиграв практически все деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Поняв, что она стала жертвой обмана и не имеет возможности вывести денежные средства с виртуального счета, она решила обратиться в полицию.

По фактам в полиции возбудили уголовные дела и начали поиски подозреваемых в мошенничестве.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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