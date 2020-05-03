2020-05-03T15:05:37+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области похитила из ломбарда заложенные серьги и цепочку

Полиция возбудила уголовное дело по статье «грабеж»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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37-летнюю жительницу Эртильского района будут судить за грабеж. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 30 апреля женщина зашла в ломбард и попросила у продавца посмотреть золотые серьги и цепочку. Взяв в руки украшения, дама поспешили выйти из салона, не заплатив за изделия. Сотрудница ломбарда заявила о преступлении в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Женщина заявила полицейским, что считает украшения своими и захотела забрать их. Похищенные украшения изъяли. А в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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