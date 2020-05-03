Под Воронежем менеджера будут судить за копирование баз персональных данных клиентов
Следственный отдел полиции Нововоронежа завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, которую обвиняют по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
По версии следствия, в феврале 2020 года уволившаяся по собственному желанию менеджер, используя мобильный телефон, проникла в базу данных фирмы, провела модификацию, уничтожение и копирование писем в корпоративной электронной почте, а так же скачала 17 баз данных, содержащих персональные данные клиентов и номера их телефонов.
Позже девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном, принеся извинения сотрудникам компании. Следователи передали дело в суд для рассмотрения и принятия решения о назначении наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU