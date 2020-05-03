2020-05-03T14:13:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем менеджера будут судить за копирование баз персональных данных клиентов

В отношении бывшей сотрудницы организации по выдаче займов возбудили уголовное дело
Елена ФЕДЯШЕВА
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Следственный отдел полиции Нововоронежа завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, которую обвиняют по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

По версии следствия, в феврале 2020 года уволившаяся по собственному желанию менеджер, используя мобильный телефон, проникла в базу данных фирмы, провела модификацию, уничтожение и копирование писем в корпоративной электронной почте, а так же скачала 17 баз данных, содержащих персональные данные клиентов и номера их телефонов.

Позже девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном, принеся извинения сотрудникам компании. Следователи передали дело в суд для рассмотрения и принятия решения о назначении наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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