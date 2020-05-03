Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже

3 Май 2020 2020-05-03T19:04:00+03:00

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В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Камбодже пройдет награждение воронежских участников викторины «Мы памяти этой верны…». В конкурсе приняли участие представители российского посольства в стране, школьники, педагоги и наши соотечественники, проживающие в Камбодже.

Викторина, идея которой принадлежит послу России в Камбодже Дмитрию Цветкову, проводится уже третий год. Участникам предлагается продемонстрировать свое знание истории, отвечая на вопросы о Великой Отечественной войне, ее участниках, событиях.

Напомним, в январе этого года воронежские школьники приняли участие в организованном между двумя государствами телемосте, приуроченном к годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU