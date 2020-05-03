2020-05-03T19:04:00+03:00
Общество

Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже

Церемония пройдет в День Победы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Камбодже пройдет награждение воронежских участников викторины «Мы памяти этой верны…». В конкурсе приняли участие представители российского посольства в стране, школьники, педагоги и наши соотечественники, проживающие в Камбодже.

Викторина, идея которой принадлежит послу России в Камбодже Дмитрию Цветкову, проводится уже третий год. Участникам предлагается продемонстрировать свое знание истории, отвечая на вопросы о Великой Отечественной войне, ее участниках, событиях.

Напомним, в январе этого года воронежские школьники приняли участие в организованном между двумя государствами телемосте, приуроченном к годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дождливая погода пришла в Воронеж до пятницы
Воронежских участников викторины о Великой Отечественной войне наградят в Камбодже
В Воронежской области зарегистрировали десятый летальный случай коронавируса
Жительница Воронежа проиграла больше миллиона на виртуальной бирже
Во всех районах Воронежа дезинфицируют остановки, подземные переходы, скамейки и кнопки светофоров
Жительница Воронежской области похитила из ломбарда заложенные серьги и цепочку
Под Воронежем менеджера будут судить за копирование баз персональных данных клиентов
В Воронежской области представители МСП смогут использовать имущество региона в качестве залога по своим обязательствам
Воронежец погиб под колесами ВАЗа
Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж
В Воронежской области на 3 мая зарегистрировали еще 37 заболевших коронавирусом
В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста
В Воронежском заповеднике отметили ранний прилет и гнездование птиц
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без воды весь день сидели жители двух микрорайонов
Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика
Под Воронежем мотоцикл врезался в фуру: двое погибших
В Воронеже от коронавируса вылечились еще два человека
Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»
Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду
В Воронеже из окна больницы выпал заболевший коронавирусом врач
В Воронеже завершается реконструкция площади Победы
В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы
В Воронежской области утверждена региональная правовая база для проведения Переписи-2020