Воронежец погиб под колесами ВАЗа
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП
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Вечером в субботу, 2 мая, на окружной дороге в обход Воронежа в Семилукском районе 23-летний местный житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21043 в сторону поселка Латная, сбил пешехода, мужчину в возрасте 44 лет.
От полученных травм пешеход, житель областного центра, погиб на месте. Сейчас полицейские проводят проверку, которая установит причины и обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU