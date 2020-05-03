Воронежец погиб под колесами ВАЗа

3 Май 2020 2020-05-03T13:03:02+03:00

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Вечером в субботу, 2 мая, на окружной дороге в обход Воронежа в Семилукском районе 23-летний местный житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21043 в сторону поселка Латная, сбил пешехода, мужчину в возрасте 44 лет.

От полученных травм пешеход, житель областного центра, погиб на месте. Сейчас полицейские проводят проверку, которая установит причины и обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU