2020-05-03T12:51:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж

Люди наплевали на рекомендации врачей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"Скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

На майские праздники Воронеж практически опустел, как в первые дни самоизоляции. Но на этот раз причина не в сознательности горожан, оставшихся дома. Большинство воронежцев отправились за город. Вероятно, сказывается усталость от месячной самоизоляции. Воспользовавшись потеплением, многие поехали на дачи. Другие, наплевав на рекомендации врачей избегать контактов с большим количеством посторонних людей, заполонили городские набережные и пляжи.

Так, вечером 2 мая компании воронежцев, как ни в чем не бывало, гуляли на набережной водохранилища и Адмиралтейской площади. В тот же день отдыхающие заполонили и пляж у Усманки в Боровом. Фотографию с места очевидец разметил в соцсети.

Напомним, решением президента режим нерабочих дней, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех районах Воронежа дезинфицируют остановки, подземные переходы, скамейки и кнопки светофоров
Жительница Воронежской области похитила из ломбарда заложенные серьги и цепочку
Под Воронежем менеджера будут судить за копирование баз персональных данных клиентов
В Воронежской области представители МСП смогут использовать имущество региона в качестве залога по своим обязательствам
Воронежец погиб под колесами ВАЗа
Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж
В Воронежской области на 3 мая зарегистрировали еще 37 заболевших коронавирусом
В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста
В Воронежском заповеднике отметили ранний прилет и гнездование птиц
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без воды весь день сидели жители двух микрорайонов
Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика
Под Воронежем мотоцикл врезался в фуру: двое погибших
В Воронеже от коронавируса вылечились еще два человека
Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»
Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду
В Воронеже из окна больницы выпал заболевший коронавирусом врач
В Воронеже завершается реконструкция площади Победы
В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы
В Воронежской области утверждена региональная правовая база для проведения Переписи-2020