Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж

3 Май 2020 2020-05-03T12:51:20+03:00

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На майские праздники Воронеж практически опустел, как в первые дни самоизоляции. Но на этот раз причина не в сознательности горожан, оставшихся дома. Большинство воронежцев отправились за город. Вероятно, сказывается усталость от месячной самоизоляции. Воспользовавшись потеплением, многие поехали на дачи. Другие, наплевав на рекомендации врачей избегать контактов с большим количеством посторонних людей, заполонили городские набережные и пляжи.

Так, вечером 2 мая компании воронежцев, как ни в чем не бывало, гуляли на набережной водохранилища и Адмиралтейской площади. В тот же день отдыхающие заполонили и пляж у Усманки в Боровом. Фотографию с места очевидец разметил в соцсети.

Напомним, решением президента режим нерабочих дней, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU