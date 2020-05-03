Уставшие от самоизоляции воронежцы заполонили городской пляж
На майские праздники Воронеж практически опустел, как в первые дни самоизоляции. Но на этот раз причина не в сознательности горожан, оставшихся дома. Большинство воронежцев отправились за город. Вероятно, сказывается усталость от месячной самоизоляции. Воспользовавшись потеплением, многие поехали на дачи. Другие, наплевав на рекомендации врачей избегать контактов с большим количеством посторонних людей, заполонили городские набережные и пляжи.
Так, вечером 2 мая компании воронежцев, как ни в чем не бывало, гуляли на набережной водохранилища и Адмиралтейской площади. В тот же день отдыхающие заполонили и пляж у Усманки в Боровом. Фотографию с места очевидец разметил в соцсети.
Напомним, решением президента режим нерабочих дней, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU