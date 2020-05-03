В Воронежской области на 3 мая зарегистрировали еще 37 заболевших коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T11:17:01+03:00

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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, утром в воскресенье, 3 мая, в регионе зарегистрировали еще 37 человек с диагнозом «коронавирус». Подробностей о заболевших не сообщают.

Таким образом, на сегодня общее количество официально заболевших составило 602 человек. Напомним, выздоровели 117 жителей региона. Двое из них выписаны 2 мая. Девять человек, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, умерли.

По данным на вечер субботы, под наблюдением врачей с подозрением на болезнь в стационарах находятся 660 пациентов. Кроме того врачи следят за состоянием еще 3369 человек на дому. Эти люди либо прибыли из соседних регионов, либо были в контакте с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU