2020-05-03T11:17:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области на 3 мая зарегистрировали еще 37 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших перевалило за 600
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Ивана Макеевафото Ивана МакееваФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, утром в воскресенье, 3 мая, в регионе зарегистрировали еще 37 человек с диагнозом «коронавирус». Подробностей о заболевших не сообщают.

Таким образом, на сегодня общее количество официально заболевших составило 602 человек. Напомним, выздоровели 117 жителей региона. Двое из них выписаны 2 мая. Девять человек, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, умерли.

По данным на вечер субботы, под наблюдением врачей с подозрением на болезнь в стационарах находятся 660 пациентов. Кроме того врачи следят за состоянием еще 3369 человек на дому. Эти люди либо прибыли из соседних регионов, либо были в контакте с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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