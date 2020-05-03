В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста
Полицейские ищут машину и нарушителя
Велосипедист умер на месте ДТПФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 3 мая, в 3.45 на дороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск» водитель неустановленного автомобиля сбил 35-летнего велосипедиста и уехал с места ДТП. От полученных травм велосипедист скончался до приезда врачей.
Сейчас полицейские ищут автомобиль и виновника аварии. Правоохранители начали проверку, которая поможет установить обстоятельства происшествия и проводят мероприятия, направленные на розыск нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU