В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста

3 Май 2020 2020-05-03T10:23:46+03:00

Велосипедист умер на месте ДТП Фото: из архива «КП»

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В воскресенье, 3 мая, в 3.45 на дороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск» водитель неустановленного автомобиля сбил 35-летнего велосипедиста и уехал с места ДТП. От полученных травм велосипедист скончался до приезда врачей.

Сейчас полицейские ищут автомобиль и виновника аварии. Правоохранители начали проверку, которая поможет установить обстоятельства происшествия и проводят мероприятия, направленные на розыск нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU