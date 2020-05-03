В Воронежском заповеднике отметили ранний прилет и гнездование птиц

3 Май 2020 2020-05-03T09:24:41+03:00

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Ранняя, но капризная весна в этом году стала причиной смены привычных биологических ритмов в жизни птиц. Так, орнитологи Воронежского заповедника отметили, что перелетные птицы прилетели к нам раньше обычного: гуси, утки, зяблики, певчие и черные дрозды, пеночки-теньковки, канюки, чибисы.

- Например, у пеночки-теньковки средняя дата прилета, установленная за 57 лет наблюдений, – 11 апреля, а в 2020 году первую песню этой птицы удалось услышать уже 29 марта. В апреле, напротив, прилет птиц стал происходить с некоторым запаздыванием. Но соловьи уже прилетели, - отметил Петр Венгеров, доктор биологических наук, орнитолог заповедника.

Оседлые птицы раньше приступили к гнездованию и выведению потомства. Уже в феврале построили гнезда и отложили кладки орланы-белохвосты и вороны, хотя обычно размножение у них начинается в марте. В конце марта началась откладка яиц у поползней и у синиц – московки и большой синицы.

- Видимо, это связано с ранним сходом снега. Возвраты холодов не повлияли на успешный ход размножения, - продолжает Венгеров.

К этому моменту у воронов птенцы уже оперились и возможное похолодание им не страшно. Поползни греют ночью и днем только что вылупившихся птенцов, а синицы упорно насиживают полные кладки. Скоро начнется гнездование зябликов и дроздов, а в мае – и остальных видов.

ИСТОЧНИК KP.RU