2020-05-02T21:09:17+03:00
Общество

В Воронеже устранили аварию, из-за которой без воды весь день сидели жители двух микрорайонов

Воды не было в Придонском и Подклетном
Ярослав ИВАНОВ
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Коммунальщики устранили аварию, из-за которой 2 мая отключили воду жителям двух микрорайонов - в Придонском и Подклетном. Повреждения обнаружили на трубопроводе диаметром 150 мм на улице 232-й Стрелковой дивизии.

- Задвижку в колодце отремонтировали. С 18.45 в дома начали подавать воду, в ближайшие часы водоснабжение выйдет на режимные показатели давления, - сообщили в РВК-Воронеж.

Напомним, изначально воду отключили 1 мая жителям 10 домов в Придонском. Но после ремонта места прорыва коммунальщики обнаружили ещё одно повреждение, поэтому работы продолжили и 2 мая, а воду пришлось отключить и жителям Подклетного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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